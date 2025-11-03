Valanga sull' Ortles i superstiti | Noi sfiorati dalla slavina Pensavamo che i nostri amici papà e figlia fossero già arrivati in cima

Ilgazzettino.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Abbiamo visto la valanga passarci accanto e il nostro pensiero è andato subito ai nostri amici di cordata. Eravamo convinti che papà e figlia, entrambi davanti a noi, avessero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

valanga sull ortles i superstiti noi sfiorati dalla slavina pensavamo che i nostri amici pap224 e figlia fossero gi224 arrivati in cima

© Ilgazzettino.it - Valanga sull'Ortles, i superstiti: «Noi sfiorati dalla slavina. Pensavamo che i nostri amici, papà e figlia, fossero già arrivati in cima»

News recenti che potrebbero piacerti

valanga sull ortles superstitiPapà e figlia di 17 anni travolti e uccisi dalla valanga di Ognissanti sull’Ortles: “Hanno lanciato l’allarme, poi la tragedia” - 545 metri di altitudine sulla parete Nord della Cima Vertana ... msn.com scrive

Valanga sull’Ortles, trovati morti i due scialpinisti dispersi: un papà e la figlia 17enne. Sale a 5 il bilancio delle vittime - Tragedia in alta quota ieri pomeriggio nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, sopra Solda, in Val Venosta. Scrive ilgazzettino.it

Valanga sull'Ortles, morti anche padre e figlia 17enne - Sono stati trovati morti i due dispersi su cima Vertana, nel gruppo dell'Ortless in Alto Adige. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valanga Sull Ortles Superstiti