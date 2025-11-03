Valanga in Nepal travolge campo base a Yalung Ri | un italiano tra i sette alpinisti morti
Roma, 3 novembre 2025 - C'è anche un italiano tra i sette morti di una valanga che nelle prime ore del giorno ha colpito il campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle di Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Le altre vittime sono tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi, ha dichiarato un funzionario di polizia, secondo quanto riporta il Kathmandu Post. Ad aggravare poi il pesante bilancio ci sono quattro feriti e quattro dispersi. Il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio distrettuale di Dolakha, ha spiegato che la valanga si è verificata mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Nepal, una gigantesca valanga si stacca dalle montagne: la reazione degli scalatori al campo base - facebook.com Vai su Facebook
Nepal, una gigantesca valanga si stacca dalle montagne: la reazione degli scalatori al campo base - X Vai su X
Enorme valanga sull’Annapurna: così la parete di neve si stacca e travolge il campo base – Le impressionanti immagini - La parete di neve si è staccata lo scorso 26 ottobre, provocando il panico a circa 4100 metri di altitudin ... ilfattoquotidiano.it scrive
Il video della valanga che si stacca dall’Annapurna e travolge il campo base - Valanga sull’Annapurna: neve travolge un campo base, scatenando vento e bufere, ma nessun ferito tra alpinisti e guide. Come scrive blitzquotidiano.it
Nepal, una gigantesca valanga si stacca dalle montagne: la reazione degli scalatori al campo base - Una enorme valanga si è abbattuta il 26 ottobre sul Campo Base Nord dell’Annapurna I, in Nepal, a circa 4. Secondo tg.la7.it