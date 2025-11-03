Roma, 3 novembre 2025 - C'è anche un italiano tra i sette morti di una valanga che nelle prime ore del giorno ha colpito il campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle di Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Le altre vittime sono tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi, ha dichiarato un funzionario di polizia, secondo quanto riporta il Kathmandu Post. Ad aggravare poi il pesante bilancio ci sono quattro feriti e quattro dispersi. Il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio distrettuale di Dolakha, ha spiegato che la valanga si è verificata mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valanga in Nepal travolge campo base a Yalung Ri: un italiano tra i sette alpinisti morti