Valanga in Nepal sette morti | tra le vittime anche un italiano

Ci sarebbe anche un alpinista italiano tra le sette vittime accertate dalle autorità del Nepal a seguito di una valanga che ha travolto il campo base del Yalung Ri, montagna di 5.630 metri nella valle del Rolwaling, nel distretto di Dolakha. Secondo il vice sovrintendente di polizia, Gyan Kumar Mahato dell’ufficio di polizia distrettuale di Dolakha, tra le vittime ci sono tre cittadini statunitensi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Valanga in Nepal, sette morti: tra le vittime anche un italiano

