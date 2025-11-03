Valanga a Cima Vertana cinque alpinisti tedeschi perdono la vita | recuperati i dispersi due i superstiti

Una valanga si è staccata sulla parete nord di Cima Vertana, nel massiccio dell’Ortles, sopra Solda in Val Venosta. Cinque alpinisti tedeschi sono morti, tra loro una ragazza di 17 anni insieme al padre. Due compagni di salita sono riusciti a salvarsi e sono stati portati in ospedale a Bolzano in stato di shock. Le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Valanga a Cima Vertana, cinque alpinisti tedeschi perdono la vita: recuperati i dispersi, due i superstiti

