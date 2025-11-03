Insulti, lanci di bottiglie e minacce gravissime. L’ennesimo episodio di violenza e disordine che coinvolge immigrati extracomunitari irregolari e i giornalisti di Fuori dal Coro che hanno l’unica “colpa” di fare delle domande ed esigere delle risposte. La battaglia della trasmissione condotta da Mario Giordano contro l’immigrazione irregolare continua imperterrita ma, ogni volta, il grado della violenza si alza sempre di più. Durante l’ultima puntata, infatti, andata in onda ieri sera in prima serata come ogni domenica, si è visto un servizio tanto chiaro quanto grave. La troupe di Fuori dal Coro si trovava a Parma, città ormai invasa dalla criminalità e dall’illegalità che, molto spesso, arriva proprio da alcuni immigrati che, purtroppo, non sono riusciti a integrarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Vaffan..", poi partono le bottigliate: l'attacco choc degli immigrati contro la troupe Mediaset