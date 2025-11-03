Vaciago: «Spalletti parlando di scudetto ha fatto una cosa da juventino vero. Non basta quello ma già così eliminerà alcuni pareggini.». L’analisi del giornalista. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così della rinnovata ambizione da scudetto, fomentata anche da Spalletti, della Juventus. « La Juventus non sembra attrezzata per vincere lo scudetto. Ma non è questo il punto, per almeno due ragioni: la prima è che non è detto, cioè sulla carta la rosa della Juventus è inferiore a quelle del Napoli e dell’Inter, ma è indubbiamente un campionato strano; la seconda è che la Juventus, anche quando non è la più forte, resta la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaciago: «Spalletti parlando di scudetto ha fatto una cosa da juventino vero. Non basta quello ma già così eliminerà alcuni pareggini…»