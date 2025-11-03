Vaciago | Spalletti parlando di scudetto ha fatto una cosa da juventino vero Non basta quello ma già così eliminerà alcuni pareggini…
Vaciago: «Spalletti parlando di scudetto ha fatto una cosa da juventino vero. Non basta quello ma già così eliminerà alcuni pareggini.». L’analisi del giornalista. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così della rinnovata ambizione da scudetto, fomentata anche da Spalletti, della Juventus. « La Juventus non sembra attrezzata per vincere lo scudetto. Ma non è questo il punto, per almeno due ragioni: la prima è che non è detto, cioè sulla carta la rosa della Juventus è inferiore a quelle del Napoli e dell’Inter, ma è indubbiamente un campionato strano; la seconda è che la Juventus, anche quando non è la più forte, resta la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
#Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni Il commento del direttore Guido Vaciago - X Vai su X
Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni Il commento del direttore Guido Vaciago - facebook.com Vai su Facebook
“Sono cotto, sono già spalle al muro”: Spalletti torna sul discorso scudetto dopo la vittoria all’esordio - Il nuovo allenatore bianconero commenta il successo sulla Cremonese e torna sul discorso scudetto fatto in conferenza stampa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Lo riporta tg24.sky.it
“Ho parlato con i calciatori, nello spogliatoio Juve l’intenzione è rientrare nel giro scudetto”: parla Spalletti - L'ex Ct della Nazionale si presenta come nuovo allenatore bianconero: "Sensazioni bellissime, contratto breve? Riporta ilfattoquotidiano.it