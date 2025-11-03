Va al cimitero e si trova con l' auto senza volante

Va al cimitero per far visita ai propri cari defunti e si ritrova con l’auto senza volante. Succede ad Aversa dove un cittadino ha denunciato la vicenda al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.Secondo quanto raccontato dalla vittima del furto, l’auto sarebbe stata parcheggiata nei pressi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

