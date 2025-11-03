Va al cimitero e si trova con l' auto senza volante

Va al cimitero per far visita ai propri cari defunti e si ritrova con l’auto senza volante. Succede ad Aversa dove un cittadino ha denunciato la vicenda al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.Secondo quanto raccontato dalla vittima del furto, l’auto sarebbe stata parcheggiata nei pressi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Si trova nella camera mortuaria del cimitero di Palagonia la salma di Ettore Carnazzo il diciottenne scordiense che, intorno alle 23 di giovedi scorso, è stato vittima di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 29 per Palagonia, a pochi chil - facebook.com Vai su Facebook

Lucera, il cimitero è rimasto senza mezzi. Il Comune ai cittadini: entrate con le vostre auto - Non c’è il mezzo per il trasporto dei disabili. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli, il cimitero tra incuria e pattume: «Condizioni pietose, senza dignità» - Secondo Simeone, la responsabilità della pulizia ricade sulla società Napoliservizi, che però – a suo dire – non starebbe garantendo un servizio adeguato. Scrive ilmattino.it

«Dentro al cimitero di Bari con auto e moto, è pericoloso»: la denuncia contro i parenti dei defunti - «La polizia locale fa le multe, è vero, ma il Comune non corre ai ripari fino a quando non accade qualcosa di grave» ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it