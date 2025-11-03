Usmate il processo al mattone Oggi è il giorno della sentenza

Torna in aula la presunta corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate, per cui è attesa ormai la sentenza. Dopo i chiarimenti chiesti dalla gup di Monza al consulente tecnico della Procura (soprattutto sulla realizzazione del complesso residenziale Verde Manara, il cui iter è ritenuto regolare da una recente relazione dell’ufficio tecnico del Comune, rinnovato dopo l’arresto per corruzione dell’ex responsabile Antonio Colombo ), oggi il pm, le difese di parte civile e i difensori degli imputati potrebbero aggiungere delle considerazioni alla discussione, per poi passare alla giudice per la decisione finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

