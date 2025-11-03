Usato il missile rompi-trattato | così la Russia usa il 9M729 contro l' Ucraina

Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in accordo con quanto esaminato da analisti indipendenti, la Russia avrebbe usato il missile da crociera basato a terra 9M729 (SSC-8 “Screwdriver” in codice Nato) nel conflitto in Ucraina a partire almeno dalla fine di agosto. L'agenzia stampa Reuters, riportando le dichiarazioni di un ufficiale ucraino, afferma che le forze russe hanno lanciato il 9M729 contro obiettivi in Ucraina 23 volte dal 21 agosto di quest'anno, e la stessa fonte ha affermato che il missile era stato lanciato in altre due occasioni dopo l’invasione del febbraio 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

