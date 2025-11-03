Usato il missile rompi-trattato | così la Russia usa il 9M729 contro l' Ucraina
Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in accordo con quanto esaminato da analisti indipendenti, la Russia avrebbe usato il missile da crociera basato a terra 9M729 (SSC-8 “Screwdriver” in codice Nato) nel conflitto in Ucraina a partire almeno dalla fine di agosto. L'agenzia stampa Reuters, riportando le dichiarazioni di un ufficiale ucraino, afferma che le forze russe hanno lanciato il 9M729 contro obiettivi in Ucraina 23 volte dal 21 agosto di quest'anno, e la stessa fonte ha affermato che il missile era stato lanciato in altre due occasioni dopo l’invasione del febbraio 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
#Ucraina Da agosto, Mosca ha usato contro Kiev il missile #9M729 (Nato SSC-8) in 23 attacchi; lo scrive Reuters. Per Washington è una violazione del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF): la sua gittata arriverebbe a 2.500km contro i 500 di - X Vai su X
La Russia ha annunciato il primo test a lungo raggio del missile cruise a propulsione nucleare BUREVESTNIK Secondo il Capo di Stato Maggiore russo Gerasimov, il missile ha volato per circa 15 ore coprendo 14.000 km - facebook.com Vai su Facebook