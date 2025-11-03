Usa | Trump ' Russia e Cina effettuano test nucleari non possiamo essere i soli a non farne'

Washington, 3 nov. (Adnkronos) - Paesi come Russia e Cina hanno condotto test nucleari sotterranei all'insaputa dei cittadini e gli Stati Uniti li avrebbero condotti "come fanno gli altri paesi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti donald Trump a '60 Minutes' della Cbs. "La Russia e la Cina stanno testando, ma non ne parlano", ha spiegato nell'intervista. "Non voglio essere l'unico Paese a non effettuare test", ha affermato, aggiungendo la Corea del Nord e il Pakistan all'elenco delle nazioni che presumibilmente stanno testando i propri arsenali. C'è confusione attorno all'ordine di Trump di dare inizio ai test negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa: Trump, 'Russia e Cina effettuano test nucleari, non possiamo essere i soli a non farne'

