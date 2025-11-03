Usa Trump continua con la farsa | Cessate il fuoco è molto solido Netanyahu? Uomo di talento ora è sotto processo ma dovremmo aiutarlo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un'intervista a "60 minutes", Trump è tornato a recitare il copione: il sostegno ad un cessate il fuoco più "solido" che mai, l'elogio a Netanyahu, "la persona di cui Israele aveva bisogno", e il suo coinvolgimento nel processo del leader israeliano, dove il tycoon potrebbe mettere mano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

