Usa test nucleari senza esplosioni | lo annuncia il ministro dell’Energia
Chris Wright chiarisce che le prove ordinate da Donald Trump saranno "non critiche" e non comporteranno detonazioni atomiche. Obiettivo: verificare l'efficienza del sistema senza violare la moratoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
