Usa test nucleari senza esplosioni | lo annuncia il ministro dell’Energia

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chris Wright chiarisce che le prove ordinate da Donald Trump saranno "non critiche" e non comporteranno detonazioni atomiche. Obiettivo: verificare l'efficienza del sistema senza violare la moratoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa test nucleari senza esplosioni lo annuncia il ministro dell8217energia

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, test nucleari senza esplosioni: lo annuncia il ministro dell’Energia

