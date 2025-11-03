Uragano Castro su Parma Gol di Barnabè dopo 13’’ Doppio Santi e Miranda portano il Bologna in alto

dall’inviato Nel fango del Tardini il Bologna raccoglie due perle di rara destrezza di Castro, alla sua prima doppietta in rossoblù, e una terza, a firma di Miranda, che suggellano una serata d’altri tempi e d’altri campi (vedi il manto del Tardini trasformato in un’immensa pozzanghera dal diluvio universale che si scatena all’inizio del secondo tempo), ma soprattutto di alta classifica. I tre punti conquistati in rimonta contro un Parma che prima s’illude sbloccando la partita dopo 13 secondi e poi fa harakiri al 35’ lasciando ai rossoblù la superiorità numerica issano i ragazzi di Italiano là dove osano le aquile e dove si può perfino sperare di fare uno sgambetto ai campioni in carica del Napoli, attesi domenica al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Uragano Castro su Parma. Gol di Barnabè dopo 13’’. Doppio Santi e Miranda portano il Bologna in alto

Parma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Riporta sport.sky.it

Parma-Bologna, moviola: 7’ di follia per Ordonez, giallo sul gol di Castro, campo impraticabile - Bologna analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, espulso Ordonez, la moviola ... Secondo sport.virgilio.it

Parma-Bologna risultato 1-3: doppio Castro e gol di Miranda dopo il lampo di Bernabé, i rossoblù ritrovano i 3 punti - Il Parma passa in vantaggio dopo 13" con Bernabé, ma resta in 10 e perde Estevez e Circati per infortunio. Secondo corriere.it