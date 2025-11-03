Uomo ucciso da ' pirata' era zio Pausini

7.30 Era lo zio di Laura Pausini il ciclista investito e ucciso ieri da un'auto pirata a Bologna. Lo scrive il Resto del Carlino. L'incidente è avvenuto nella prima periferia cittadina, fra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Ettore Pausini, 78 anni, è stato travolto da una vecchia auto, che dopo l'impatto è fuggita a tutta velocità. Immediato l'arrivo dei soccorritori, che per oltre un'ora hanno tentato di rianimare il ferito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Arrestato un uomo accusato di aver ucciso un clochard. La lite tra il padrone di un cane e un senzatetto finì in tragedia l'anno scorso a Venaria #IoSeguoTgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/arrestato-il-presunto-assassino-del-senzatetto-po - facebook.com Vai su Facebook

Investito e ucciso sul Ponte della Delizia, arrestato il pirata della strada - E' un uomo di 49 anni, residente nel Padovano, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per aver travolto un ciclista tra Codroipo e Casarsa ... Scrive rainews.it

Codroipo, tragedia sulla Pontebbana: ciclista travolto e ucciso, rintracciato il pirata della strada - Tragedia sulla Pontebbana: ciclista travolto e ucciso da un furgone pirata, bicicletta ritrovata in un fossato. Riporta notizie.it

Dramma per Laura Pausini: lo zio Ettore investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in bici nel Bolognese - Tragedia nella tragedia per Laura Pausini che nella tarda mattinata di oggi ha perso lo zio Ettore, 78 anni, vittima di un pirata della strada. Lo riporta corriereromagna.it