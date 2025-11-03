Uomo ucciso da ' pirata' era zio Pausini

7.30 Era lo zio di Laura Pausini il ciclista investito e ucciso ieri da un'auto pirata a Bologna. Lo scrive il Resto del Carlino. L'incidente è avvenuto nella prima periferia cittadina, fra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Ettore Pausini, 78 anni, è stato travolto da una vecchia auto, che dopo l'impatto è fuggita a tutta velocità. Immediato l'arrivo dei soccorritori, che per oltre un'ora hanno tentato di rianimare il ferito. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

