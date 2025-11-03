Uomo di 56 anni muore sotto casa in Irpinia era appena stato dimesso dall'ospedale | 4 medici indagati
L'uomo è morto lo scorso 22 ottobre ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. La Procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati 4 medici dell'ospedale locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
