Uomo di 56 anni muore sotto casa in Irpinia era appena stato dimesso dall'ospedale | 4 medici indagati

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è morto lo scorso 22 ottobre ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. La Procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati 4 medici dell'ospedale locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Operaio 56enne muore cadendo da autocarro in ditta lapidea in val d’Ossola - Un uomo di 56 anni, Tarcisio Valci, originario della Val Formazza, è morto dopo essere caduto dal cassone di un autocarro all’interno ... Riporta livesicilia.it

uomo 56 anni muoreIncidente sul lavoro in Val d'Ossola, in una cava di marmo muore un operaio di 56 anni - L'uomo, Tarcisio Valci, sarebbe caduto dal cassone di un autocarro in una cava di estrazione del marmo a Crevoladossola ... Secondo torino.corriere.it

uomo 56 anni muoreIncidente sul lavoro in val d'Ossola, morto un 56enne - L'uomo, stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, è caduto dal cassone di un autocarro a ... Riporta lospiffero.com

Cerca Video su questo argomento: Uomo 56 Anni Muore