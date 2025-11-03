UominiLuce proiezione docu-film della regista Macrina Binotti
Mercoledì 5 novembre alle 19 nel meraviglioso Giardino di Luce, la regista Macrina Binotti presenterà la quinta puntata del progetto documentaristico UominiLuce:sei storie intrecciate, sei uomini che hanno scelto di attraversare le proprie ferite e il buio più profondo, per prendersene cura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prato, proiezione in anteprima del docufilm 'Il Muro' di Ugo De Vita - Il cortometraggio sarà visibile per tutta la giornata del 26 luglio nell’orario di ... Lo riporta lanazione.it