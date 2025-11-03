Uomini e Donne Rosanna perde la pazienza con Roberto e dà il due di picche ad Alessio Pili Stella

Nel parterre Over, Rosanna Siino scopre che Roberto frequenta anche Gloria Nicoletti, mentre nel Trono Classico un corteggiatore abbandona il programma dopo un confronto con Cristiana Anania. Inizio settimana movimentato negli studi di Uomini e Donne, dove emozioni e colpi di scena non sono mancati. Tra nuove frequentazioni, delusioni e addii inaspettati, il parterre ha offerto momenti di confronto e tensione. Rosanna Siino si trova a fare i conti con la gelosia per Roberto, mentre nel Trono Classico Jakub decide di abbandonare il programma, lasciando il trono di Cristiana Anania. Uomini e donne del 3 novembre: Roberto tra due fuochi e Alessio riceve un due di picche Si parte dal Trono Over, che questa volta ha visto protagonisti due volti che non si vedono spesso al centro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

