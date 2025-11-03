Uomini e Donne registrazione di lunedì 3 Novembre 2025 | le anticipazioni

Nello studio di Uomini e Donne la registrazione di lunedì 3 novembre 2025 ha offerto momenti intensi. C’è stato un nuovo confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, con commenti netti degli opinionisti e una scelta forte di Maria De Filippi. Nel parterre over sono arrivati un nuovo cavaliere, conferme e uscite di coppia; nel classico non sono mancati baci e liti. Di seguito, il quadro delle principali anticipazioni dalla registrazione odierna. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 3 Novembre 2025: Martina presente, proposta a Ciro. Martina De Ioannon è tornata in studio e si è scontrata con Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione di lunedì 3 Novembre 2025: le anticipazioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne Cosa è successo dopo il confronto con Martina De Ioannon ? - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 3 novembre 2025/ Confronto tra Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina - Nuovo confronto a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara nella nuova registrazione. Come scrive ilsussidiario.net

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 27 OTTOBRE 2025/ Flavio bacia Martina e Nicole - Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 27 ottobre 2025: grande attesa per la nuova esterna tra Sara Gaudenzi e Marco. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne Anticipazioni Registrazione: Gemma chiude con Piero, Cristiana assente - Cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne in inda a novembre? Lo riporta tuttosulgossip.it