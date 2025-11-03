Uomini e Donne | Martina De Ioannon in studio con Gianmarco Ciro e Cristina

Dopo il rifiuto iniziale, Martina De Ioannon avrebbe cambiato idea e si starebbe per presentare a Uomini e Donne. La notizia arriva dalle Stories di Lorenzo Pugnaloni, che ha acceso la curiosità del pubblico. Con lei dovrebbero esserci il compagno Gianmarco Steri, l’ex Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Si parla di registrazione fissata per oggi e di anticipazioni in arrivo. I fan attendono risposte semplici e chiare, dopo giorni di voci, commenti e tante domande lasciate in sospeso. Uomini e Donne news: la rivelazione su Martina, Gianmarco, Cristina e Ciro. Nelle sue Stories, Lorenzo Pugnaloni ha annunciato: “Domani nuovo confronto Martina Gianmarco Ciro Cristina”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Martina De Ioannon in studio con Gianmarco, Ciro e Cristina

