Uomini e Donne Maria De Filippi riporta in studio Martina Ciro Gianmarco e Cristina

Tivvusia.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima a Uomini e Donne è pronto a surriscaldarsi di nuovo. Dopo giorni di voci e anticipazioni, Maria De Filippi ha deciso di richiamare in studio Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i protagonisti di una delle pagine più movimentate del dating show. L’ultima volta che li avevamo visti insieme, la tensione si poteva tagliare con un coltello. Stavolta, Maria sembra intenzionata a mettere un punto fermo alle troppe questioni rimaste in sospeso. Le assenze, gli scontri e gli ascolti. Nel precedente incontro, Martina aveva preferito restare a casa, evitando il faccia a faccia per non alimentare ulteriori polemiche familiari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

uomini e donne maria de filippi riporta in studio martina ciro gianmarco e cristina

© Tivvusia.com - Uomini e Donne, Maria De Filippi riporta in studio Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina

Contenuti che potrebbero interessarti

uomini donne maria deUomini e Donne, l'opinione della puntata: anche Maria De Filippi stufa di Guido Ricci, la stoccata clamorosa - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025 su Canale 5, Jakub si elimina mentre Maria De Filippi perde la pazienza con Guido Ricci. Come scrive comingsoon.it

uomini donne maria deUomini e Donne, anticipazioni 3 novembre 2025: Jakub si elimina - Uomini e Donne, anticipazioni di lunedì 3 novembre 2025: Jakub Bakkour si elimina, Cristiana Anania insegue Federico. Scrive mondotv24.it

uomini donne maria deUomini e donne, Maria De Filippi rimprovera Agnese: 'Chi sei? Datti una calmata' - Nel corso della puntata del 30 ottobre, la conduttrice è andata contro Agnese: 'Capita di non piacere a un uomo, non sei l'unica' ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Maria De