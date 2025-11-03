Il clima a Uomini e Donne è pronto a surriscaldarsi di nuovo. Dopo giorni di voci e anticipazioni, Maria De Filippi ha deciso di richiamare in studio Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i protagonisti di una delle pagine più movimentate del dating show. L’ultima volta che li avevamo visti insieme, la tensione si poteva tagliare con un coltello. Stavolta, Maria sembra intenzionata a mettere un punto fermo alle troppe questioni rimaste in sospeso. Le assenze, gli scontri e gli ascolti. Nel precedente incontro, Martina aveva preferito restare a casa, evitando il faccia a faccia per non alimentare ulteriori polemiche familiari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Uomini e Donne, Maria De Filippi riporta in studio Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina