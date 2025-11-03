Uomini e Donne l' opinione della puntata | anche Maria De Filippi stufa di Guido Ricci la stoccata clamorosa
Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025 su Canale 5, Jakub si elimina mentre Maria De Filippi perde la pazienza con Guido Ricci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa sarebbe successo se fosse stata scoperta una chat di uomini famosi che insultano figure delle istituzioni, giornalisti, personalità pubbliche e stilano una "lista nera" di donne schedate per nome, professione e città? La risposta è semplice, sarebbero stati - X Vai su X
UOMINI E DONNE io: ci sono solo questi. non trovo i funghi affettati lei: sono quelli in basso a sinistra nella foto che mi stai inviando. - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: anche Maria De Filippi stufa di Guido Ricci, la stoccata clamorosa - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025 su Canale 5, Jakub si elimina mentre Maria De Filippi perde la pazienza con Guido Ricci. comingsoon.it scrive
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianni Sperti asfalta Cinzia Paolini: "Fuori da qui ma chi ti pensa?!" (VIDEO) - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 31 ottobre, l'ennesimo show di Cinzia Paolini infastidisce Gianni Sperti, che decide di dirne quattro alla dama! Da msn.com
Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 31/10/25 - Se esistesse una classifica dei programmi più deliziosamente e perversamente p ... Riporta isaechia.it