Uomini e Donne Gianmarco Steri e Martina De Ioannon | weekend d' amore a Napoli

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon continuano la loro frequentazione, e trascorrono insieme un weekend tra Caserta e Napoli. Le ultime sulla coppia di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: weekend d'amore a Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

UOMINI E DONNE io: ci sono solo questi. non trovo i funghi affettati lei: sono quelli in basso a sinistra nella foto che mi stai inviando. - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne 28 ottobre: l’incontro tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Martina rifiuta l’invito - it in esclusiva le anticipazioni di quanto accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi ... Lo riporta fanpage.it

Uomini e Donne, resa dei conti tra Ciro e Gianmarco ma Martina non si presenta al confronto: “La sua famiglia non vuole” - La resa dei conti a Uomini e Donne: Ciro accusa Martina di averlo lasciato per motivi economici, mentre Gianmarco conferma la frequentazione ... Da ilfattoquotidiano.it

Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri Superano la Crisi Insieme - Martina e Gianmarco, protagonisti del popolare programma "Uomini e Donne", si trovano ad affrontare una crisi dopo un acceso confronto in studio. Come scrive notizie.it