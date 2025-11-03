Uomini e Donne Gianmarco Meo lancia una frecciatina contro Francesca Sorrentino!

Dopo i rumors su un ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gianmarco Meo, le ha lanciato una stoccata sui social!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianmarco Meo lancia una frecciatina contro Francesca Sorrentino!

