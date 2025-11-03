Uomini e donne Gianmarco e Ciro tornano in studio | c' è anche Martina Il campano va sul trono

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da copione, Ciro Solimeno è stato scelto come nuovo tronista. La proposta è arrivata dopo che il campano era stato al centro di un acceso confronto con Gianmarco Steri in merito la fine della sua relazione con Martina De Ioannon.Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni della. 🔗 Leggi su Today.it

