Uomini e Donne e il film già visto Ciro Solimeno nuovo tronista | il pianto in cantina con Martina e il confronto a 3

Cosa è accaduto in studio durante la registrazione del 3 novembre. Un confronto annunciato, un triangolo sentimentale ancora aperto e un gesto che ha sorpreso tutti. Nella registrazione del 3 novembre di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha detto sì al trono, davanti agli occhi dell’ex fidanzata Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri, suo storico rivale. Un momento che ha cambiato gli equilibri, trasformando un confronto emotivo in un nuovo inizio televisivo. Maria De Filippi lo guarda, lo ascolta, poi pronuncia le parole che gelano lo studio: «Ciro, vuoi il trono?». Lui respira, sorride amaramente e risponde: «Sì, accetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne e il film già visto, Ciro Solimeno nuovo tronista: il pianto in cantina con Martina e il confronto a 3

Scopri altri approfondimenti

Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne Cosa è successo dopo il confronto con Martina De Ioannon ? - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, Mario e Cinzia: le dame insorgono. Gianni grida al complotto - Cinzia ( nuova fiamma di Mario) si presenta in studio indossando un abito che il cavaliere le ha regalato e questo particolare infiamma il parterre femminile di Uomini e donne. Come scrive today.it

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi sbotta contro Mihaela: «Meglio burina che gatta morta». E Maria De Filippi le offre il trono - L’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne è appena iniziata, ma i colpi di scena non si fanno attendere. Si legge su leggo.it

Quando inizia Uomini e Donne e chi saranno i protagonisti - Uomini e Donne sta tornando con la puntata pomeridiana in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Canale 5. Secondo quotidiano.net