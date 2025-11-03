Uomini e donne | domani in studio il confronto tra Martina Ciro e Gianmarco

Martedì 4 novembre 2025, lo studio di Uomini e Donne si prepara a uno dei momenti più intensi della stagione: il confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Ma a catalizzare davvero l'attenzione del pubblico non è solo il groviglio sentimentale tra i protagonisti, bensì la proposta inaspettata di Maria De Filippi: offrire a Ciro il ruolo di nuovo tronista. Secondo quanto riportato da Fanpage, il giovane avrebbe accettato, sedendosi ufficialmente sulla celebre poltrona rossa. Intrighi e ritorni: il cuore del racconto La trama che lega i quattro protagonisti è tutt'altro che lineare.

