Uomini e Donne Claudia Lenti parla del percorso del padre Mario | lo avrebbe voluto con Gemma Galgani!

Comingsoon.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudia Lenti commenta il percorso del padre Mario a Uomini e Donne, ammettendo che lo avrebbe voluto insieme a Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne claudia lenti parla del percorso del padre mario lo avrebbe voluto con gemma galgani

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Claudia Lenti parla del percorso del padre Mario: lo avrebbe voluto con Gemma Galgani!

Altri contenuti sullo stesso argomento

uomini donne claudia lentiChi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e Donne/ Età, moglie, la figlia Claudia e le dame del trono over - Tutto su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, in poco tempo, è diventato protagonista della trasmissione. Lo riporta ilsussidiario.net

uomini donne claudia lentiChi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e Donne/ Duro scontro con Magda: lei gli restituisce i regali - Tutto quello che c'è da sapere su Mario Lenti, cavaliere del trono over di Uomini e donne e lo scontro con Magda. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e donne, retroscena su Gemma: sta frequentando il padre di Claudia, ex dama - Il 2 settembre si è registrata una puntata di Uomini e donne in cui si è parlato molto di Gemma e del sentimento che sta iniziando a provare per Mario. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Claudia Lenti