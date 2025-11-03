Uomini e Donne Ciro Solimeno sul trono dopo il confronto con Martina De Ioannon

Dopo il confronto con Martina, Ciro Solimeno diventa il nuovo tronista di Uomini e Donne, sedendosi sul trono rosso accanto a Flavio, Sara e Cristiana. Oggi pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, è stata registrata a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fanpage, Martina De Ioannon è tornata in studio dopo il no della scorsa settimana per confrontarsi con il suo ormai ex fidanzato Ciro Solimeno, con loro c'era anche Gianmarco Steri. Al termine del faccia a faccia, Maria De Filippi ha proposto a Ciro di essere un nuovo tronista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno sul trono dopo il confronto con Martina De Ioannon

