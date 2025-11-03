Uomini e Donne Ciro Solimeno deluso | si aspettava il trono? Il retroscena

Spunta un retroscena su Ciro Solimeno dopo il confronto nello studio di Uomini e Donne con Gianmarco Steri, a proposito del flirt con la sua ex Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno deluso: si aspettava il trono? Il retroscena

A Uomini e Donne Ciro racconta la rottura con Martina De Ioannon, Gianmarco la difende e spiega perché si è assentata - A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon ... fanpage.it scrive

Uomini e Donne, resa dei conti tra Ciro e Gianmarco ma Martina non si presenta al confronto: “La sua famiglia non vuole” - La resa dei conti a Uomini e Donne: Ciro accusa Martina di averlo lasciato per motivi economici, mentre Gianmarco conferma la frequentazione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Uomini e Donne, 28 ottobre: confronto shock tra Ciro, Cristina e Gianmarco, Martina De Ioannon assente - Confronto in cui volano accuse e colpi bassi nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne: Ciro, Cristina e Gianmarco si dicono tutto, mentre Martina ... Secondo alfemminile.com