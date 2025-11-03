Uomini e Donne Ciro Solimeno deluso da Maria De Filippi? Il retroscena

Ciro Solimeno e Gianmarco Steri si sono ritrovati a Uomini e Donne per un confronto molto atteso. Dopo la conferma del flirt tra Gianmarco e Martina De Ioannon, i telespettatori cercavano risposte e chiarimenti. La puntata ha offerto tensione, qualche battuta al vetriolo e momenti di empatia. Ma per Ciro sarebbe arrivata anche una delusione legata a ciò che sperava di ottenere da Maria De Filippi. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. Uomini e Donne: il confronto tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Il faccia a faccia tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri era nell’aria da giorni. In puntata i due si sono parlati con franchezza: toni vivaci, stoccate, ma anche tentativi di spiegarsi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno deluso da Maria De Filippi? Il retroscena

