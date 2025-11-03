Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 3 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Federico ancora a centro studio diviso tra più dame. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dalla conoscenza tra Guido e Federico: come proseguirà? Spazio poi ai tronisti. i L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 3 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 novembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV