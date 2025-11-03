Un’unica autorità di vigilanza e una Borsa europea | la Ue studia la nuova strategia finanziaria

Le nuove strategie europee per costruire un mercato dei capitali all’altezza delle dimensioni di quello produttivo, commerciale e industriale del blocco dei Ventisette prendono forma, e si iniziano a cogliere le vie con cui la Commissione Europea, la Banca centrale europea e le autorità monetarie europee intendono portare queste istituzioni fino a uno stadio tale da rendere possibile la concorrenza con gli altri sistemi globali, in primis quello statunitense. Mentre l’America vara il “ capitalismo nazionalista “, unendo la forza della sempre più attiva autorità federale nell’economia, il rilancio della postura strategica della finanza privata e una forma di osmosi crescente tra investimenti e sicurezza nazionale, l’Europa deve superare diverse forme di frammentazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

