Uno spazio per due ricercatori del Cnr all' interno della sede del consiglio regionale in piazza Unione

Due ricercatori dell'istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Cnr saranno ospiti con le proprie attività lavorative all'interno della sede di piazza Unione del consiglio regionale, grazie all'accordo fra la Regione e l'istituto di ricerca. In particolare saranno ospitati dal gruppo consiliare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Al 126° Congresso Nazionale SIMI trova spazio anche il Corso IAEM, un percorso pensato per i giovani internisti che desiderano crescere non solo come clinici, ma anche come ricercatori e comunicatori scientifici. Dal valore dell’ascolto, alla capacità di p - facebook.com Vai su Facebook

Poveri, precari e senza prospettive. I ricercatori del Cnr protestano facendo lezioni in piazza - “L’evento vuole denunciare la grave situazione di sottofinanziamento e precarizzazione della ricerca italiana, in particolare al Cnr. romatoday.it scrive

Il presidente Andrea Lenzi: «Il Cnr cambierà passo: dovrà trasformare la ricerca in valore per il Paese» - Primo medico clinico a guidare l’istituto, racconta le sue priorità: più collaborazione tra pubblico e privato, semplificazione delle procedure e valorizzazione dei giovani ricercatori ... Come scrive corriere.it

Fondi Pnrr in scadenza, a rischio 30 ricercatori del Cnr-Ismar. Il direttore: «Competenze da tutelare» - Ricerca "usa e getta", è questo il problema del precariato che si è generato attorno al Pnrr. Secondo ilgazzettino.it