Uno scheletro umano nei pressi dell' ecocentro | è giallo
Macabro rinvenimento oggi 3 novembre all'ora di pranzo. Uno scheletro umano è stato trovato a Vigonza nell'area di proprietà della Rfi tra la linea ferroviaria e l'ecocentro di Peraga. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
