Università il Collettivo Spina occupa l' ex studentato Meneghetti
All'imporvviso, e dopo 13 anni di chiusura: gli studenti universitari del Collettivo Spina hanno occupato oggi, lunedì 3 novembre, l'ex studentato Meneghetti in via Sant'Eufemia a Padova, in zona Portello.Affermano i rappresentanti del Collettivo: «Oggi come studenti dell’Universita di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
