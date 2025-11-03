Università e territorio | a Galzignano Terme due appuntamenti dedicati alla ricerca e alla progettazione del futuro
Il Comune di Galzignano Terme e il MuCE, Museo dei Colli Euganei, tornano protagonisti di un percorso di collaborazione virtuosa con il mondo universitario. Due appuntamenti di alto profilo, in programma a novembre, racconteranno come la ricerca accademica possa diventare strumento di crescita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
