Università della Calabria Stefano Curcio è il nuovo prorettore vicario
È Stefano Curcio, professore ordinario di Principi di Ingegneria Chimica, il nuovo Prorettore Vicario dell’Università della Calabria. La nomina, firmata dal rettore Gianluigi Greco, rappresenta il primo atto ufficiale del nuovo mandato e segna l’avvio operativo della governance accademica per il prossimo sessennio. Il professor Curcio è membro del Senato accademico dal 2021 e vanta una lunga. 🔗 Leggi su Feedpress.me
