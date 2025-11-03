Unitus inizia l' era di Tiziana Laureti | Come rettrice sarò custode di un patrimonio umano

3 nov 2025

"Nessun cancello sulle vie della mente". È l'imperativo di Tiziana Laureti, ufficialmente la nuova rettrice dell'Università della Tuscia. Nell'auditorium Carlo Azeglio Ciampi del complesso di Santa Maria in Gradi, la cerimonia di insediamento con il passaggio di consegne con il predecessore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

