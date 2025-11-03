Unità nazionale e Giornata delle Forze armate in vetrina le storiche uniformi

Il 4 novembre è la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Una ricorrenza per ricordare la raggiunta unità nazionale e per non dimenticare il sacrificio degli oltre seicentomila caduti della Grande guerra. Per l’occasione, il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Avellino celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze A ... Lo riporta irpinianews.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, a Crotone una vetrina dedicata alle uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri - In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone ha realizzato un allestimento ... Riporta msn.com

Monza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Riporta mbnews.it