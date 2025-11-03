Unità nazionale e festa delle forze armate a Reggio Calabria ecco il programma | i nomi degli insigniti

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 novembre si celebra anche in riva allo Stretto, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese.Le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in corso Giacomo Matteotti, già corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, Carabinieri in vetrina alla Fondazione Carisp - In occasione della celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, il comando provinciale Carabinieri di Forlì- forlitoday.it scrive

unit224 nazionale festa forzeFesta dell’Unità Nazionale: celebrazioni il 4 novembre - Si svolgeranno il 4 novembre le celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”. Segnala rietinvetrina.it

Avellino celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze A ... Lo riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Unit224 Nazionale Festa Forze