Unità nazionale e festa delle forze armate a Reggio Calabria ecco il programma | i nomi degli insigniti
Il 4 novembre si celebra anche in riva allo Stretto, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese.Le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 11.30 presso il Monumento ai Caduti in corso Giacomo Matteotti, già corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
