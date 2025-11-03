Tempo di lettura: 2 minuti È stata una giornata dalle emozioni forti quella vissuta questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo San Domenic o dove si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne (LEGGI QUI) dal rettore uscente Gerardo Canfora a Maria Moreno, che ha assunto ufficialmente l’incarico di Rettrice dell’Università del Sannio. Da tempo nella storia dell’ateneo non era accaduto di registrare una partecipazione da sold out per una cerimonia simile con la sala che non era assolutamente in grado di contenere tutti i docenti, dottorandi, personale amministrativo o semplici studenti lì per salutare Canfora e dare il benvenuto alla nuova Rettrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Unisannio, il saluto di Canfora tra emozioni e padel: un solo consiglio alla nuova Rettrice