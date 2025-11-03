Unisannio il saluto di Canfora tra emozioni e padel | un solo consiglio alla nuova Rettrice
Tempo di lettura: 2 minuti È stata una giornata dalle emozioni forti quella vissuta questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo San Domenic o dove si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne (LEGGI QUI) dal rettore uscente Gerardo Canfora a Maria Moreno, che ha assunto ufficialmente l’incarico di Rettrice dell’Università del Sannio. Da tempo nella storia dell’ateneo non era accaduto di registrare una partecipazione da sold out per una cerimonia simile con la sala che non era assolutamente in grado di contenere tutti i docenti, dottorandi, personale amministrativo o semplici studenti lì per salutare Canfora e dare il benvenuto alla nuova Rettrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Il saluto alla città a conclusione del mandato di Rettore dell’Università del Sannio da parte del nocerino Gerardo Canfora *** L'Università strumento di riscatto per il Sannio *** "Nel novembre 2019, quando mi sono insediato alla guida dell'Ateneo, scrissi una le - facebook.com Vai su Facebook