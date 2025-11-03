Unisa DIPMED Scuola Medica Salernitana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana". COMUNICATO STAMPA. In merito alle notizie diffuse sugli articoli riguardanti il Corso di Laurea in Ostetricia. L' Università degli Studi di Salerno, tramite il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" e il Consiglio di Corso di Laurea in Ostetricia, precisa che non è pervenuta alcuna segnalazione formale o informale relativa ai presunti episodi riportati da alcuni organi di stampa. Né il Dipartimento né il Corso di Laurea hanno ricevuto comunicazioni, lettere o denunce da parte di studentesse o altri soggetti in merito ai comportamenti descritti, né risultano agli atti segnalazioni indirizzate all'Università di Salerno.

