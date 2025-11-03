Union Brescia basta un gol Vittoria di cuore a Trieste
L’Union Brescia soffre, ma conquista una vittoria molto preziosa in casa di una Triestina decisa a compiere il miracolo di risalire dal baratro della penalizzazione che la imprigiona a fondo classifica. L’ 1-0 firmato da Cazzadori nella ripresa acquista ancora più significato se solo si considera che la squadra di Diana è scesa al “Rocco“ con una sola punta di ruolo a disposizione (proprio l’autore del gol-partita). Un’emergenza che i biancazzurri hanno saputo superare grazie ad una prova tutto cuore ed orgoglio. La sfida, iniziata con 10’ di ritardo per problemi tecnici alla FVS (Football video support), parte subito su ritmi elevati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
