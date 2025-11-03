Uniformi in vetrina per la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, da giovedì 31 ottobre a mercoledì 6 novembre, all’interno di una vetrina nel cuore della città, espone oggettistica d’epoca dell’Arma e uniformi, dagli anni 40 ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Compagnia Carabinieri di Lugo ha allestito una vetrina presso il negozio “Liverani Abbigliamento Lugo” in via Mentana, dove saranno esposte, fino al 5 novembre, tre uniformi - facebook.com Vai su Facebook

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: nella vetrina di Liverani a Lugo uniformi storiche in mostra - In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Compagnia Carabinieri di Lugo ha allestito una vetrina presso il negozio ... Secondo ravennanotizie.it