UniCredit verso l’uscita totale dalla Russia entro il 2026 -94% di esposizione e filiali ridotte da 14 a 9 personale sceso a 2.355 unità
Orcel accelera sul derisking: la controllata russa sarà "praticamente eliminata" entro due anni. Ricavi da Mosca crollati dal 5% del totale pre-guerra a livelli marginali. In parallelo, UniCredit punta su crescita organica, 9,5 miliardi di distribuzioni agli azionisti e titolo in rialzo del 650% dal.
