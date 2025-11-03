Unicredit | brand italiano sfida tedesca silenzio italiano

Nel teatro della finanza europea la schermaglia tra UniCredit e Commerzbank si è trasformata in una commedia dell’arte dell’ipocrisia nazionale. Berlino, con la calma di chi sa che il sipario si apre sempre dalla sua parte, ha bollato l’avanzata italiana come un’intrusione nella sua sovranità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Unicredit sfida il golden power: cos’è e quando lo Stato può dire no - L’acquisizione di una quota significativa di Banco Bpm da parte di Unicredit è finita sotto la lente del governo, che ha deciso di bloccare l’operazione invocando il golden power. Da tgcom24.mediaset.it

Bruxelles boccia il golden power su Unicredit-Banco BPM e sfida Palazzo Chigi - La Commissione UE contesta le condizioni imposte dal governo italiano sull’OPS di Unicredit su Banco BPM: a rischio una procedura d’infrazione. Lo riporta panorama.it

Unicredit-Bpm, (possibile) sfida legale: ma il nodo è il fattore tempo - Golden Power e sospensione dell’Ops accendono la miccia. Secondo adnkronos.com