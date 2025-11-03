Unico sopravvissuto a disastro aereo rivela | Sono miracolato ma non vivo più
Viswashkumar Ramesh, l'unico sopravvissuto all'incidente aereo del volo Air India 171 in cui persero la vita 241 persone, ha dichiarato di sentirsi "l'uomo più fortunato" del mondo, ma di soffrire sia fisicamente che psicologicamente per la tragedia avvenuta lo scorso 12 giugno. Nella tragedia. 🔗 Leggi su Today.it
