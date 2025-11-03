Un’IA ha dato segni di introspezione ma non è ancora il caso di allarmarsi
Anthropic – una delle aziende IA più influenti del mondo - ha scoperto che alcuni modelli linguistici possono riconoscere e descrivere i propri stati interni, come se si “accorgessero” di ciò che stanno pensando. Si tratta però di introspezione funzionale, non di coscienza. La. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Hanno dato una testimonianza di luce i circa mille adolescenti degli oratori ambrosiani che ieri sera, 31 ottobre, si sono alternati nel percorso della NOTTE DEI SANTI, nel cuore di Milano. Una presenza autentica che, attorno al Duomo, ha lasciato segni concr - facebook.com Vai su Facebook