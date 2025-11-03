Anthropic – una delle aziende IA più influenti del mondo - ha scoperto che alcuni modelli linguistici possono riconoscere e descrivere i propri stati interni, come se si “accorgessero” di ciò che stanno pensando. Si tratta però di introspezione funzionale, non di coscienza. La. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Un’IA ha dato segni di introspezione, ma non è (ancora) il caso di allarmarsi