I trattamenti anticaduta per i capelli sono un aiuto prezioso. «Migliorano l’ancoraggio delle radici del fusto perché apportano i nutrienti necessari per riattivarne la corretta funzionalità», spiega Silvia Cecchinato, tecnica tricologa certificato Sitri. Queste specialità cosmetiche vanno utilizzate nel modo corretto. Ecco i suggerimenti dell’esperta. Metodi naturali per rallentare la comparsa dei capelli bianchi X Leggi anche › Capelli, che cos’è il trattamento PRP anti-caduta Cosa sono le fiale e le lozioni anticaduta capelli. Le radici dei capelli hanno un ciclo di vita che può durare dai 3 ai 5-7 anni, alternando le fasi di crescita anagen, di regressione catagen e di rilascio telogen. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'esperta tricologa spiega come utilizzare correttamente le fiale e le lozioni anticaduta per i capelli: ingredienti giusti e costanza per farle funzionare