Una voragine di odio e ignoranza | l’allarme di Salis e del rabbino Momigliano sull’antisemitismo

È stato inaugurato oggi a Genova Il civico giusto, il progetto ideato da Paolo Masini che restituisce memoria a luoghi e persone che, durante la persecuzione nazifascista, salvarono vite umane. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it